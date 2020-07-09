TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Temmuz 2020 tarihli 108'inci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir” denildi. TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararda ise AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un TBMM Başkanvekilliğine seçildiği ifade edildi.

TBMM İdare Amirliğine ise AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AKP İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un getirildiği belirtildi. Katip üyeliklere ise AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AKP İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AKP Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enez Kaplan'ın seçildiği bilgisine yer verildi.