5 katlı binanın çatı katındaki duman itfaiyeyi harekete geçirdi

Yangın, dün gece saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi Kemaliye Caddesi Acısu mevkiinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çatı katında görülen duman üzerine durum itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olay yerinde çalışma başlattı. Mahalleli ise kısa süreli panik yaşadı. Dumanın kaynağı araştırılmasının ardından ekipler yapmış olduğu çalışmada küçük çaplı yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış kaynağı bilinmezken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.