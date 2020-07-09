Bahçecikli halkın PTT isyanı

Pandemi sürecinin ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte birçok iş yeri 1 Temmuz ve sonrasında hizmete başladı. Ancak Başiskele Bahçecik’te halk, PTT Şubesi’nin mesaisini haftada 5 günden 1 güne çekilmesinden yakınıyor. Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Arif Emre Duman, dernek yöneticileri Muhammet Aktaş ve Nadir İlhan’ın öncülüğünde bölge halkı, Bahçecik PTT Şubesi önünde toplanarak imza kampanyası başlattı.

“YENİKÖY’DEKİ ŞUBEDE DE DURUM AYNI”

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Arif Emre Duman, “Dernek yönetimi olarak Bahçecik postanesinin haftada 1 gün açık olacağını duyup bu duruma tepki gösteren halkımızın yanındayız. Yeniköy’deki PTT Şubesi’nin de haftada 1 güne indirileceğini öğrendik.Vatandaşımız kargosunu gönderemiyor. Faturasını yatıramıyor. Bu insanlar mağdur durumda” dedi.

“PTT MÜDÜRÜ, ‘PERSONEL RAPORLU’ DEDİ”

Başiskele PTT Müdürü Mustafa Cinal ile görüştüklerini ifade eden Dernek Başkanı Duman, “Önceki gün, Başiskele PTT Müdürü Mustafa Cinal ile görüştük. Bize pandemi dolayısıyla personelin raporlu olduğunu ve personelin kalmadığını söyledi. Biz de çalışma günlerinin arttırılması adına vatandaşımızla birlikte imza kampanyası başlattık” şeklinde konuştu.