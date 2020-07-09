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09 Tem 2020 - 10:17- Gündem G: 09 Tem 2020 - 11:51

Zeytinoğlu: Konuşulan rakamlar gerçeği yansıtmıyor

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bazı fabrikalarda bilinenden çok daha fazla Korona virüs vakasının görüldüğü şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Zeytinoğlu, "Konuşulan rakamlar herhangi bir gerçekliğe dayanmayan, kulaktan dolma ve fazlasıyla abartılı rakamlar.” dedi.
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bazı fabrikalarda bilinenden çok daha fazla Korona virüs vakasının görüldüğü şeklindeki haberler üzerine yaptığı açıklamada: KSO öncülüğünde Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Kocaeli’deki fabrikalarda yapılan COVID 19 test çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi vererek “Konuşulan rakamlar herhangi bir gerçekliğe dayanmayan, kulaktan dolma ve fazlasıyla abartılı rakamlar.” dedi.

247 İŞÇİ POZİTİF ÇIKTI

Ayhan Zeytinoğlu, sanayicilerin talebi üzerine, Covid-19 salgını sürecinde firmaların üretimlerinde yaşanacak aksamaların giderilmesi ve üretimlerine sağlıklı bir şekilde devam etmeleri amacıyla hayata geçirilen ‘pilot proje’ kapsamında yapılan PCR ve antikor testlerine ilişkin olarak: “Bugüne kadar 424 firmadan 44 bin 258 kişiye PCR test yapıldı. Bu kişilerden 247 kişinin testi pozitif çıktı. Antikor testi ise 134 firmadan 7 bin 455 kişiye yapıldı ve 115 kişinin antikor testi pozitif çıktı. Rakamların gösterdiği gerçek sonuç bu. Öte yandan Kocaeli’de yapılan antikor testleri ile bağışıklık oranının yüzde 1,54 olduğu da ortaya çıktı. Açıkladığımız test sayılarının dışında, kamuoyunu yanıltarak kafa karıştıracak şekilde paylaşılan test sonuçlarını içeren rakamlara itibar edilmemesi gerekir.” dedi.

"TESTLER KOCAELİ SANAYİSİ İÇİN ÖNEMLİ"

Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası’nın öncülüğünde başlatılan proje ile fabrikalarda çalışanlardan örnekler alınması ile semptomsuz vakalar tespit imkanı veren PCR ve bağışıklığı ölçen antikor testlerinin yapılmasının, Türkiye sanayi için bir ilk olduğunu belirterek: “Bu testler Kocaeli sanayisi ve halkı için büyük önem taşıyor. PCR testleri hastalığı erken aşamada yakalama imkanı sağlıyor. Hastalığın olumsuz etkileri daha kontrollü yönetilebiliyor. Bölgemizde üretim yapan firmalarımız da üretimlerine kesintisiz devam edebiliyor.  Aynı zamanda erken aşamada tespit bulaş riskini de azaltıyor. Tespit edilen vakalar hastalığın en başında Sağlık Bakanlığı tarafından izole edilebiliyor ve bulaşıcılık önlenmiş oluyor. İkinci önemli bir faydası da hasta çok erken safhada tespit edildiği için anında tedaviye başlanabiliyor ve hastanın ayakta tedavisi mümkün oluyor. Böylece daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle tedavi sağlanmış oluyor.” dedi.

KSO Başkanı ülkemizin pandemi ile mücadelesinde Kocaeli Sanayi Odasının yaptığı bu girişimin önemli katkısı olduğunu vurgulayarak “Oda olarak pandemi ile mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

09 Tem 2020 - 10:17 - Gündem

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