Çakmak “Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından birisidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarıyla yapımına başlanan İzmit ilçesi Eseler Mahallesi’nde bulunan cami için temel atma töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Vekil Çakmak, “Camisi olmayan bir köy bir mahalle istemiyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN MALZEME YARDIMI

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Eseler Mahallesi’nde bulunan cami, eskidiği için mahalle halkı eski caminin yerine yeni bir tane yapmak istedi. Bu fikri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne sunan mahalleliye, yetkililerden hemen yardım sözü geldi. Büyükşehir ekipleri, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra cami yapımında kullanılan malzemelerden en önemlileri olan demir, beton ve tuğla malzemelerini verdi. Malzemelerin temininden sonra temel atımına hazırlanan alanda bir tören gerçekleşti.

“CAMİLER MEDENİYETİMİZİN EN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİSİDİR”

Eseler Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bugün burada çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Hayırlı bir işin temelini atacağız inşallah. Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından birisidir. İslam dünyasının her yerinde her zaman camiler, hayatın merkezinde yer almıştır. Camilerimizin her zaman yapımına ve ibadetine bizler katkı sağlamalıyız” dedi.

“CAMİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

“Eseler Mahallemizde de eski bir cami vardı” diyerek sözlerine devam eden Başkan Vekili Çakmak, “Bize güzel bir proje sunuldu, ‘temelini, demirini, betonunu ve tuğlasını biz hemen karşılayalım’ dedik. Camisi olmayan bir köy bir mahalle istemiyoruz. İnsanlarımızın birbirini sevdiği, saydığı, değer verdiği, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın hat safhada olduğu aç ve açıkta kimsenin kalmadığı bir Kocaeli istiyoruz. Çabamız ve gayretimiz de bu yöndedir. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Program sonrasında mahalleyi de gezen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, mahalle halkı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.