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09 Tem 2020 - 10:31- Siyaset G: 09 Tem 2020 - 12:53

Tarhan: Vatandaş mağdur oldu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Kirazpınar’daki imar yolsuzluğunu TBMM'de gündeme taşıdı.
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TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla Gebze Kirazpınar’daki imar yolsuzluğunu gündeme taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şunları söyledi: “Kocaeli Gebze Kirazpınar’da Milli Emlak ve TOKİ vatandaşın tapulu arsalarını imar uygulaması ile başka yerlere atarak bu arsaları hazineye kaydediyor. Vatandaşlar bahsi geçen imar uygulamasının iptali için idari yargıya başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karara rağmen TOKİ kendi arsalarına ev yapan vatandaşlara işgalci diye ecrimisil gönderiyor.”

VATANDAŞ CEZALANDIRILIYOR

Ecrimisil’in haksız işgal tazminatı anlamına geldiğine dikkat çeken Tarhan, bu tazminatın söz konusu olabilmesi için; bir malın veya taşınmazın haksız bir şekilde, kötü niyetli olarak, mal sahibinin veya idarenin izni dışında kullanılması gerektiğini söyledi. Tarhan, “Haksız imar düzenlemesiyle vatandaş zaten mağdur edilmiş. Bir de ecrimisil gönderiyor. Kurum gönderdiği bu cezaları tahsil etmekte. Vatandaşlarımız gönderilen cezaların iptali için de ayrıca dava açtı. Davalar yine vatandaşın lehine sonuçlandı. TOKİ ve Emlak Konut’un Gebze Kirazpınar’da yaptığı icraatlar hukuka aykırıdır. Çok sayıda vatandaş bu imar yolsuzluğu nedeniyle mağdur olmuştur."

09 Tem 2020 - 10:31 - Siyaset

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