KTO Üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak projeler geliştiriyor

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı komite toplantıları pendemi süreci boyunca kesintisiz olarak devam etti. Toplantıda Körfez Ticaret Odası’nın üyelerine sağlayacağı dijital yenilikler komite üyeleri ile görüşüldü.Temmuz Ayı komite toplantıları kapsamında 15 meslek komite üyesinin buluştuğu komite toplantılarında Üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlama, üyelerimizin dijital pazarlama becerilerini geliştirme, üyelerimizin ihracat ve yerel pazarlara erişimine katkı sağlama gibi konular detaylı olarak görüşüldü.

KOMİTELERDE ORTAK DÜŞÜNCE ‘’DİJİTALLEŞME SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KİLİT NOKTA’’

Yapılan komite toplantılarında üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlama çalışmaları ile ilgili komitelerin ortak düşünce bu süreçte şirketlerin ileri görüşlü olup, dijitalleşme gibi yeni ürün ve hizmetlere önderlik eden konularda altyapı çalışmalarını geliştirmeleri gerekliliği oldu. Bunun yanı sıra hem ülkelerindeki ekonomik çarkların dönmesine katkıda bulunmaları ile kendi içlerinde yapısal yenilikler konusunda radikal ve vizyoner hedefler koymalarının sürdürülebilirlikte özellikle pandemi sürecinde çok önemli olduğu konularına değinildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAPILACAK EĞİTİMLER ÖNEMLİ

Körfez Ticaret Odası’nın üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için ön çalışmalarına başladığı proje için il aşamada üyelere e-ticaret ve dijital dönüşümleri verilecek Körfez Ticaret Odasında bu kapsamda e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimi 9 Temmuz Perşembe Günü saat 15:00’te yapılacak