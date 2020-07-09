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09 Tem 2020 - 10:41- Gündem G: 09 Tem 2020 - 10:48

Ergüney: Koronavirüse davetiye çıkarmayın

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli'deki koronavirüs durumuna ve uygulanması gereken tedbirlere ilişkin açıklama yayımladı. Ergüney, "Asker uğurlamasına katılan kişilerden bazılarında korona virüs testleri pozitif çıkmasının ardından, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu sokağın karantinaya alındığı durumlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.
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Ülkemizde koronavirüsle mücadelede kontrollü hayat dönemine geçildi ve hastalıkla mücadele hala devam ediyor. Tüm dünyada etkili olan Covid 19 pandemisinde hastalıkla mücadelede vatandaşlarımıza önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor.  Ülkemizde vaka sayıları, alınan tedbir ve önlemlere uyulduğunda kontrol altına alınabilirken tedbir ve önlemlere uyulmadığında vaka sayıları artıyor, tablo hızla değişiyor.

ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda; “Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılması izin verilmiş olup, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi” kararı alındı.

"PANDEMİ TEDBİRLERİNİ YAŞAM TARZIMIZ HALİNE GETİRMELİYİZ"

Kocaeli’ de koronavirüsle mücadele çalışmaları kurumlar arası işbirliği ile kararlılıkla sürdürülüyor. İlimizle ilgili bilgiler Op. Dr. Şenol Ergüney “Asker uğurlamasına katılan kişilerden bazılarında korona virüs testleri pozitif çıkmasının ardından, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu sokağın karantinaya alındığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hayatımızda yaptığımız en ufak bir tedbirsizlik kendimizin ve sevdiklerimizin hayatına mal olabilir. Bunu hiç kimse yaşamak istemez. Yeni normalleşme sürecinde pandemi tedbirlerini yaşam tarzımız haline getirmeliyiz. Bireylerin, maske kullanımı, sosyal mesafeyi korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemede ve hastalıkla mücadelede olmazsa olmaz durumunda” dedi.

AİLE BÜYÜKLERİNE ÖNEMLİ ROL DÜŞÜYOR

Özellikle aile büyüklerine seslenen Ergüney “Cemiyetlerde aile büyüklerine önemli roller düşüyor. Sizlerden ricamız, Sağlık Bakanlığı ve ilde alınan Hıfzıssıhha uyarılarını dikkatle takip ederek akıl önderi olmanız. Herhangi bir alanla sosyal mesafe gözetmeksizin oluşan topluluklar koronavirüse davetiye çıkarıyor.  Bu durumları tek tek sayamayabiliriz ancak her durum için kurallarımız belli. İki kişi arasında en az 1.5 metre sosyal mesafe, maske takmak ve el hijyenine dikkat etmek. Unutmayalım ki, asker uğurlamaları düğün, nişan, sünnet gibi topluluklardaki riskten her birimiz sorumluyuz. Tedbiri elden bırakmadığımız cemiyetlerimizin sağlık ve neşe içerisinde geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararı ile tedbirlere ilişkin alınmış olan kararlara uymayan vatandaşlara; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

09 Tem 2020 - 10:41 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Kendine de başlat o cezai işlemi,ben senin maskesiz gezdiğini gördüm,ihi!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Temmuz 12:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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