Ellibeş ile Büyükakın ilçe ilçe, köy köy geziyor

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Gönül ve Vefa” ziyaretleri kapsamında ilçeleri gezmeye devam ediyor. Ellibeş ile Büyükakın önceki gün Körfez’deydi. Köy köy, mahalle mahalle gezip vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla sohbet etti, devam eden projeleri inceledi.

KÖRFEZ ZİYARETİ

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir İlçe Koordinatörü Abdullah Köktürk, yöneticiler ve meclis üyeleri önce ilçedeki istişare kurulu üyeleri ve iş insanlarını ziyaret etti. Bu kapsamda S.S.Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Alaattin Alpergin ve yönetimi de ziyaret edildi. Köy muhtarlarıyla özel bir toplantı yapıldı. Karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi oldu.

MODERN SALONDA BASKET ATTILAR

İlçe ziyaretinde devam eden ve bitmiş projeler de incelendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu bu kapsamda ziyaret edildi. Modern ve herşeyi tam salonda Ellibeş ve Büyükakın, birkaç atış da yaptı. İsabetli atışlar alkış aldı. Daha sonra Sevindikli Köyü’ne gidildi. Köy sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Ellibeş ve Büyükakın, çocuklara hediye dağıtmayı ihmal etmedi.

YÖNETİM TOPLANTISINA KATILDI

Sevindikli Köyü Gölü ve çevresi incelendi. Yoğun program ilçede yapılması planlanan millet bahçesi alanının incelenmesiyle son bulurken, Başkan Ellibeş aynı günün akşamı İlçe Başkanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Burada genç üye kayıtlarının devam ettiğini gören Ellibeş, Tuna ve ekibini tebrik etti. Ellibeş, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattığımız gönül ve vefa ziyaretleriyle milletimizin her zaman yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Sorunun bize gelmesini beklemeden, biz vatandaşımızın ayağına giderek taleplerini öğreniyoruz. Çok sıcak ve samimi geçen bu ziyaretlerimiz yaz ayları boyunca devam edecek” dedi.