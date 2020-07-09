Şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu

TFF'nin dün açıkladığı karar ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor şampiyon ilan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk kutlamaları için hazırladığı programı kamuoyu ile paylaştı. Kutlama programı kapsamında stada 3 bin taraftar alınacağı açıklandı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Maide Restaurant’ta düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaelispor Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve kulüp yöneticileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kocaelispor şampiyonluk kutlama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLK KUTLAMA İZMİT KÖRFEZİ’NDE

TFF Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantı sonrası yapılan açıklamayla lig lideri Kocaelispor’un şampiyon ilan edildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, şampiyonluk kutlamalarını Kocaelispor kulübümüzle, taraftarlarımızla birlikte Kocaelimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaelispor’a vermiş olduğu destek tüm Kocaelililer tarafından bilinmektedir. İnşallah bu destek büyüyerek devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü Kocaelispor başkanımız ve kıymetli yöneticileri, Kocaelispor futbolcuları ve kıymetli aileleri, spor camiamızın ve taraftarlarımızın güzide temsilcileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın Maide Restoranda buluşacaklar, oradan hep birlikte marinaya geçecekler. Gemi turumuz marina iskele alanında başlayacak olup; Kocaelispor gemimize eşlik eden teknelerle, kayıklarla birlikte coşkulu bir Körfez turu gerçekleştirilecek” ifadesini kullandı.