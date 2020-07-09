31 Ağustos’ta okullar açılacak mı? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yaptığı açıklamada, mevzuat gereği okulların açılış tarihini açıkladıklarını ve o tarih geldiğinde okulların açılış zamanının daha net belli olacağını söyledi. Selçuk’un açıklamasından satır başları şöyle:

ÖNCELİĞİMİZ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN SAĞLIĞI

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

BİR YIL SONRASININ İÇERİKLERİNİ BİTİRMEK ÜZEREYİZ

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos’ta faaliyet başlayabilir.