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09 Tem 2020 - 12:05- Gündem G: 09 Tem 2020 - 12:10

Sağlıklı kal Kocaeli

Kocaeli’ de, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin vatandaşlarca tam olarak benimsenmesi, sürece  hızlı ve olumlu katkılar sağlanması amacıyla başlatılan Sağlıklı Kal Kocaeli etkinliği yürütülmeye devam ediyor.
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Koronavirüsle mücadele çalışmaları, Kocaeli’ deki tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde uyum içerisinde devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan farkındalık projesi ile vatandaşların hastalığa karşı almaları gereken önlemler ve tedbirlere dikkat çekilerek doğru bilgilendirme yapılması sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte dikkat edilmesi gereken hususlarda toplumsal farkındalığı arttırmak için Kocaeli Valiliği önderliğinde, Sağlıklı Kal Kocaeli isimli projeyi hayata geçirdi.

12 Haziran tarihinde Kocaeli İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası alınan karar doğrultusunda başlatılan ve 20 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında sürdürülecek olan projeye,  ilimizdeki kamu kuruluşlarının yanı sıra Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek ve Ticaret Odaları, Esnaf Dernekleri ile özel hastaneler katılım sağlıyor.

TÜM KURUMLAR KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Kampanya çalışmaları kapsamında; kamu spotları, videolar, basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımları kuruluşlar tarafından koordineli olarak gerçekleştiriliyor. İlgili kuruluşlarda görevli birer kişinin görevlendirildiği, sosyal grupların kurularak anlık iletişimin sağlandığı projede Sosyal Medyada #SağlıklıKalKocaeli hasthag’i kullanılarak vatandaşlara sosyal mesafe,  el hijyeni, doğru maske kullanımı konularında farkındalık sağlanması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında Tüm Kocaeli’li vatandaşlardan da maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında örnek fotoğrafları #SağlıklıKalKocaeli hasthag’ini kullanılarak paylaşmaları isteniyor.

09 Tem 2020 - 12:05 - Gündem

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