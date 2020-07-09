Yıldızlı, CHP'nin yeni üyelerine rozetlerini takdim etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, partinin neferleri arasına Körfez ilçesinden katılan yeni üyelere rozetlerini takdim etti. CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde ilçe örgütü binasında gerçekleştirilen programa CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve meclis üyeleri katıldı.

EMEKTARLARA TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri arasına katılan Bülent Dörma, Emrah Çağdaş, Ferdi İnciel ve Barış Elmas’a parti rozetlerini Başkan Yıldızlı takdim etti. Her ilçede üye sayısının günden güne arttığını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkımızın çıkarları doğrultusunda yüreğini ortaya koyarak çalışan örgütümüzün tüm emektarlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni üyelerimizi de canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.