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09 Tem 2020 - 12:20- Gündem G: 09 Tem 2020 - 13:01

Sedyeyi gören maskesine sarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit Yürüyüş Yolunda gerçekleştirdikleri sosyal deney ile doğru maske kullanımına dikkat çektiler.
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Koronavirüs salgınında gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de bilim insanları, virüsten korunmanın en önemli yollarından birinin doğru maske kullanımı olduğu üzerinde duruyorlar. Ama özellikle yaz aylarının da gelmesi ile ağız ve burnu tam şekilde kapatması gereken maskenin çene altına indirilmesi, sadece ağzın kapatılması veya elde taşınması büyük risk oluşturmakta. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit Yürüyüş Yolunda gerçekleştirdikleri sosyal deney ile maskesini doğru bir şekilde takmayan vatandaşları önüne geçen tulumlu ve sedye taşıyan görevliler temassız bir şekilde uyardı. Sosyal deneyde maskesini doğru takmayan vatandaşların verdiği tepkiler birbirinden ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde doğru maske kullanımı için uyarılarda bulunan görsel panolar yerleştirdi. Sosyal deneyin yapıldığı alanda yanlarındaki sedye ile gizlenen iki şehir tiyatrosu oyuncusu, maskenin doğru bir şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatro oyuncusu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Karşısında tulumlu görevlileri, sedyeyi gören ve megafondan uyarıları işiten maskesiz ve yanlış maske takan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncular bir vatandaşı kısa süreliğine sedyede taşıdı. Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz’in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti. 

AYDIN SİGALI “HALKIN DİKKATİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIK”

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız” şeklinde konuştu.

“MASKE TAKARAK KORONAVİRÜS BELASINDAN KURTULABİLİRİZ”

İzmit Yürüyüş yolundaki doğru maske kullanıma dikkat çeken sosyal deneyi beğenen vatandaşlar, maske kullanımına yönelik görüşlerinin dile getirdi. Emekli 70 yaşındaki Şükrü Varol, “Koronavirüs salgınından kurtulmak için mümkün olduğu kadar evden çıkmayacağız, evden dışarı çıkarsak da maskemizi doğru bir şekilde takacağız. Tüm toplum olarak temizliğe dikkat edip maskemizi de takarsak bu Koronavirüs belasından kurtuluruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün olduğu gibi bugün de güzel hizmetler yapıyor. Yaşlılarımıza hürmet gösteriyorlar. Allah razı olsun” dedi. Tüm toplumdan isteğinin maskesini doğru bir şekilde kullanarak çevresindeki insanları düşünmesi olduğunu belirten Bilal Tural ise, “Maske kullanıldığında kişi kendini de koruyor. Tahir Başkanımızdan oldukça memnunuz, virüs salgınında çalışmalara büyük destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.   

“BURADAKİ UYGULAMAYI GÖRÜNCE MASKEMİ DÜZELTTİM”

Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemde maske kullanımına dikkat edildiğini ama son dönemlerde halkta bir rehavet oluştuğunu vurgulayan Muhammet Furkan Şenkaranfil, “Aslında maskeyi doğru takmamak bir vebaldir. Kişinin kendisini korumuyor olsa bile diğer insanları koruması ve vebal altına girmemesi için maske kullanması şart. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin  bu konuya ne kadar önem verdiğini bu sosyal deneyden de anlıyoruz” şeklinde konuştu. Virüsten korunmada maskeyi doğru takmanın ve mesafe koymanın şart olduğunu belirten Ergün Örgü, “Buradaki sosyal deney gerçekten çok iyi bir uygulama, benim de biraz önce maskem çenemde idi ama buradaki durumu görünce aklım başıma geldi ve maskemi düzelttim” ifadelerini kullandı.   

“ÖNÜME ÇIKAN SEDYEYE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Önüne çıkan sedye ile çok şaşırdığını ifade eden Fisün Çengelköy, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurallara uyulmasına dikkat çeken böyle bir mizahsen yaptığını öğrenince çok mutlu oldum ve hoşuma gitti. Bazı insanlarımız gerçekten kurallara uymuyorlar, evet maske takmak gerçekten zor ama bu kendi sağlığımız için çok önemli. Lütfen herkes maskesini koluna, çenesinin altına değil ağzını ve burnunu kapatacak şekilde taksın. 1984 yılından bu yana burada yaşıyorum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bütün hizmetlerden memnun kaldım. Pandemi sürecinde toplu alanların dezenfekte edilmesi zaten bambaşka bir hizmetti” şeklinde konuştu. 

09 Tem 2020 - 12:20 - Gündem

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