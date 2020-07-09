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09 Tem 2020 - 12:35- Gündem G: 09 Tem 2020 - 12:37

Ünlü: İzmit ve Büyükşehir vatandaşın problemini çözsün

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, sağanak yağış sonrası mağduriyet yaşanan Atatürk Bulvarı ile ilgili olarak, “Bulvar seçmeni Fatma Hanım’a ve büyükşehir belediye başkanına oy verdi. Beraber oturup vatandaşın problemini çözsünler” dedi.
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İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclisinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) AKP grubundan ayrılması nedeniyle komisyon sistemi tartışıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “MHP’li arkadaşlarımıza bir sürü insan oy vermiş; komisyonlarda temsili çok kıymetli” ifadelerinde bulunurken komisyonların 5 kişiden oluşması oy birliğiyle kabul edildi.

“ÇOK BÜYÜK YANILGIYA DÜŞERLER”

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü konuyla ilgili olarak, “Siyaseten birileri, bir yerlerde, bir şey konuşuyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü camia bir kişi bile olsa bulunduğu yeri temsil eder. Milliyetçi Hareket Partisi sayılarla tarif edilebilecek bir siyasi parti değildir. Özgül ağırlığı çok fazla olan bir siyasi partidir. Onun için bizi bir kişi, üç kişi olarak kimse görmesin. Çok büyük yanılgıya düşerler. Hesaplarını, kitapları da ona göre yapsınlar” dedi.

“SİYASİ ŞOV YAPMASINLAR”

Sağanak yağış sonrası sık sık mağduriyet yaşanan Atatürk Bulvarı’yla ilgili olarak Ünlü, “MHP’nin hiçbir yerden talebi yok. Tek talebi İzmit’e hizmet. Onun hesaplarını yapacaklarına otursunlar Bulvar’daki vatandaşın her yağmurda, insanın boyuna kadar dolan suyunu, can güvenliğinin olmadığı Bulvar’a gidip o su problemini, o su baskı problemini çözsünler. Siyasi şov yapmasınlar. Afettir bu; tamam. 5 sene önce afetti, ikinciye oldu gene afet, üçüncüye oldu gene afet. Bu dördüncüye oldu” ifadelerinde bulundu.

“BERABER PROBLEMİ ÇÖZSÜNLER”

“Vatandaşın problemini çözsünler” diyen Ünlü, “O zaman bunu büyükşehir belediye başkanı, İzmit Belediye Başkanı, ellerinin altındaki mühendisler gidip otursunlar bu su baskınları neden oluyor incelesinler. Yoksa ben giderim bir delik açar suyu gönderirim göle, denize. Bu kadar basit; denizin 100 metre olduğu bir yerde su baskınları olması komedi. Bulvar seçmeni Fatma Hanım’a ve büyükşehir belediye başkanına oy verdi. Beraber oturup vatandaşın problemini çözsünler. Sorumlusu İzmit Belediye Başkanı’dır. O, o koordinasyonu kuracak” dedi.

“CAMBAZLIK YAPMASINLAR”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın komisyonlarla ilgili açıklamasında ‘AKP ile MHP arasında gerçekten bu derece bir güvensizlik mi söz konusudur?’ şeklindeki yorumu ile ilgili Ünlü, “Yok. Kimse MHP’ye mal bağışlamasın. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü camia hem Cumhurbaşkanı hem de Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine gönülden bağlı. Yani MHP’nin bir tarafını zayıflatacağını; oradan bir şeyler koparacağını zannedenlere de şu mesajını veriyorum: ‘Burada da MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü denen bir tecrübe var. Ekibiyle beraber il başkanlığıyla Kocaeli’ye, davasına hizmet ediyor. Siyasete dün girmişler; cambazlık yapmasınlar” ifadelerinde bulundu.  Son olarak kongre takvimi hakkında Ünlü “İl yönetim kurulu ve ilçe başkanlarımızla önümüzdeki hafta bir takvim belirlenip kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

09 Tem 2020 - 12:35 - Gündem

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