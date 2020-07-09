09 Tem 2020 - 12:36- Gündem

Sakarya'da ikinci patlama: Yaralılar var

Sakarya'da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı şahıslar hastanelere sevk ediliyor.