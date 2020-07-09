Büyükşehir'den 41 kişiye Kocaelispor forması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin marka takımı Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor. Bu yıl üst lige çıkmak için Kocaelispor’un transfer tahtasının açılmasında büyük pay sahibi olan Büyükşehir, sosyal medya üzerinden de şehrin takımına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 41 kişiye Kocaelispor forması kampanyası, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Twitter üzerinden yapıldı. Kısa süre içinde ilgi gören paylaşım taraftarlar arasında da beğenildi.
41 ŞANSLI KİŞİ FORMLARI KAZANDI, ÇEKİLİŞLER DEVAM EDECEK
Yapılan Twitter paylaşımıyla 41 şanslı taraftar çekilişle forma kazandı. Büyükşehir yetkilileri Kocaelispor’a destek amaçlı yapılan çekilişlerin devam edeceğini söyledi. Kısa süre içinde hazırlanan hediye formalar, Spor Kenti Kocaeli etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İŞTE KAZANANLAR
Kazananların formalarını teslim almak için sosyal medya üzerinden Büyükşehirle irtibat kurması gerekiyor. Çekilişle forma kazanan 41 kişi ise şöyle oldu:
@seyda4196, @Mertaatay14, @fatihburgu, @iDRiSUAR5, @alicanakan_akan, @ulasekiz, @a_erall, @SuekinciBerat, @kubratuncaa, @selahattinTANTA, @KilicOguuz, @kousiyasal, @shnslm, @tuzkrall_, @ugrcnky, @Hasancan224, @Ggokceerkur41, @izmitlili, @ManszDavut, @OnerGur, @hidayetokutan, @anL_nFs, @nurmente, @karavarizm, @CeysGvs, @Alii_4129, @aliozdemir110, @DipsizKuyu41, @Ayegl57981258, @aydinaydemir41, @ofc2941, @mert_yurttutmaz, @OzgurEngiin, @GultekinAkgunes, @azizotkur41, @KadirSafak9, @emirhansakcakkk, @helintoprakk, @X_man52, @DLK_YİGİT, @41emree
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet - Kocaeli büyükşehir sadece 41 forma mı?
41bin forma dağıtımı yeni bir haber olmalı diye bekleriz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.