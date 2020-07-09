Başiskele´de yollar ve kaldırımlar temizleniyor  

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakları, kaldırımları biriken toz, toprak ve çamurdan arındırmak için tazyikli suyla yıkıyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklardaki ağaç ve bitkileri de sulamayı ihmal etmiyor.

KOKU VE HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

İlçenin her bir noktasında günlük temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların genel sağlığını korumak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek için temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteriyor. Bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Yol kenarlarında park halindeki otomobiller ekipleri zorlasa da yollar köşe bucak temizlendi. Böylece yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalıkların da önüne geçilirken, koronavirüs ile mücadele de devam ettiriliyor.