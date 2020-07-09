Başiskele´de yollar ve kaldırımlar temizleniyor  

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakları, kaldırımları biriken toz, toprak ve çamurdan arındırmak için tazyikli suyla yıkıyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklardaki ağaç ve bitkileri de sulamayı ihmal etmiyor.
KOKU VE HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
İlçenin her bir noktasında günlük temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların genel sağlığını korumak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek için temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteriyor. Bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Yol kenarlarında park halindeki otomobiller ekipleri zorlasa da yollar köşe bucak temizlendi. Böylece yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalıkların da önüne geçilirken, koronavirüs ile mücadele de devam ettiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.