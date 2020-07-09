Döngel Vadisi Mesire Alanı’nda çalışmalar süratle devam ediyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların doğal ortamda vakit geçirebilecekleri günübirlik mesire alanı oluşturma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Zümrüt yeşili doğal güzelliğiyle Kocaeli’nin yeni cazibe noktası haline gelen Başiskele’de vatandaşların talepleri doğrultusunda ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde hayata geçiren belediye ekipleri Döngel Vadisi Mesire Alanı’nda çalışmalarını süratle sürdürüyor.

DOĞA İÇİNE KUŞ EVLERİ

Başkan Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan projeler tek tek hayata geçerken vatandaşların doğal, huzurlu ve güvenli bir ortamda, doğayla iç içe, ailece keyifli vakitler geçirip dinlenebileceği mesire alanında ekipler, yürüyüş yollarının yapımını, çocuk oyun gruplarının montajını gerçekleştiriyor. Doğal hayatın korunmasını da önemseyen Başiskele Belediyesi, ağaçlara kuş evleri de yerleştirmeyi unutmuyor. Tamamen belediyenin kendi imkanları ve ekipmanları ile gerçekleştirilen çalışmaları Başkan M. Yasin Özlü de yakından takip ediyor.

İLÇEYE BİR MESİRE ALANI DAHA KAZANDIRILACAK

Başiskele’de doğal dokuyu bozmadan vatandaşların günübirlik olarak kullanabilecekleri Döngel Vadisi Mesire Alanı Projesi tamamlandığında yaklaşık 70 bin metrekarelik, halkın güven ve huzur içinde dinlenip vakit geçirebileceği, spor, koşu ve yürüyüş yapacağı yeni bir mesire alanı daha ilçeye kazandırılacak.