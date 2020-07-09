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09 Tem 2020 - 13:25- Gündem G: 09 Tem 2020 - 13:34

Tehlikeli binaların kirası dikkat çekti

Kocaeli Adliyesi karşısında bulunan, 1999 depreminde hasar görmesi nedeniyle tehlike yaratan binalar ortalama 1600 TL’ye kiraya verilirken, sık sık avukatlar tarafından tercih edilen dairelerdeki ‘kiralık’ ilanlarının fazla oluşu dikkat çekti.
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17 Ağustos 1999 depreminin ardından kentte adeta 20 yıl geçmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmayan İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde bulunan binalar tehlike yaratmaya devam ediyor. Son olarak, cadde üzerinde bulunan bir binayı müteahhit hatası nedeniyle İzmit Belediyesi tahliye ederken, adliye karşısında olması nedeniyle avukatlar tarafından sık sık tercih edilen binaların boş kalmaya başladığı görüldü.

ORTALAMA KİRA 1600 TL

Hem binaların tehlike yaratması hem de kiraların yüksek olması nedeniyle boşaltıldığı öne sürülen ofis olarak kullanılan dairelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ortalama kira fiyatının 1600 TL civarında olduğu öğrenildi. Kiralık ilanlarında 25 yıllık olduğu belirtilen binalarla ilgili ise herhangi bir çalışma başlamadı.

09 Tem 2020 - 13:25 - Gündem

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