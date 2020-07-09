Tehlikeli binaların kirası dikkat çekti

17 Ağustos 1999 depreminin ardından kentte adeta 20 yıl geçmesine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmayan İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde bulunan binalar tehlike yaratmaya devam ediyor. Son olarak, cadde üzerinde bulunan bir binayı müteahhit hatası nedeniyle İzmit Belediyesi tahliye ederken, adliye karşısında olması nedeniyle avukatlar tarafından sık sık tercih edilen binaların boş kalmaya başladığı görüldü.
ORTALAMA KİRA 1600 TL
Hem binaların tehlike yaratması hem de kiraların yüksek olması nedeniyle boşaltıldığı öne sürülen ofis olarak kullanılan dairelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ortalama kira fiyatının 1600 TL civarında olduğu öğrenildi. Kiralık ilanlarında 25 yıllık olduğu belirtilen binalarla ilgili ise herhangi bir çalışma başlamadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.