40 dönümlük modern tır parkı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle hayata geçirilecek olan tır parkı alanında incelemelerde bulundu. Kabakoz bölgesinde daha önce askeriyeye ait olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da Körfez Belediyesi’ne tır parkı yapılması için devredilen 40 dönümlük alanda inşa edilecek olan tır parkı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

DEZAVANTAJLARI DA OLUYOR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Her gün yüzlerce tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tankerin ilçemize giriş-çıkış yaptığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Sanayinin avantajını ve dezavantajını yaşayan bir ilçeyiz. Trafik ve parklanma yükü fazla.

İHALE YAPILDI, ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Tırlar mahalle arasında, cadde ve sokaklarda, eğitim kurumlarının yakınlarında park ediyor, bizler de uzaklaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Tabi tır parkı eksiğimizi de biliyorduk. Kabakoz Bölgesi’ndeki alanda hayata geçireceğimiz tır parkı için ihalemizi yaptık, çalışmalar da tüm hızıyla başladı. Tamamlandığında 40 dönümlük alandaki parkı hizmete sunacağız.

SERVİS HİZMETİ OLACAK

Buraya park eden şoför arkadaşımız, aracı bıraktıktan sonra oluşturacağımız servis araçları ile evine ya da kaldığı otele kadar bırakılacak. Ayrıca ihtiyaçların giderilmesi noktasında da sosyal donatı alanlarımız olacak. Tabi ilçede hayata geçireceğimiz alanlar sadece bununla sınırlı olmayacak.

DAHA KATI OLACAĞIZ

Limanların yoğun olduğu bir diğer bölge Kirazlıyalı’da da bir çalışmamız var. Kirazlıyalı’nın batı kısmında da tır parkı alanı oluşturacağız. Orada da yoğunluk var. Şu anda da müsaade etmiyoruz ama parklar hayata geçtiğinde daha katı olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.