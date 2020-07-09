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09 Tem 2020 - 13:45- Sağlık G: 09 Tem 2020 - 13:52

Yaz aylarında hangi besinler tüketilmeli?

Yılın bu en sıcak zamanında vücudunuzu daha iyi hissettirmek, korumak için en iyi yardımcınız mevsim sebze ve meyveleri. Peki sıcaklarda hangi besinleri tüketmelisiniz?
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Yaz ayları stresi bir kenara atmanın, güneşin ve denizin keyfini çıkarmanın en güzel zamanı. Bununla birlikte beslenme şeklinizi de değiştirmenin en doğru zamanı. Açık havada, güneş ışınlarının altında daha sık vakit geçirmek, vücuttaki su kaybını artırarak dehitratasyona sebep olabiliyor, cilt hassasiyetlerinin artmasına, vitamin ve mineral eksiklikleri gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yılın en sıcak zamanında vücudunuzun en iyi şekilde görünmesine, kendinizi daha enerjik hissetmenize ve vücudunuzun daha iyi korunmasına yardımcı olacak mevsim meyve ve sebzelerin tüketimi bu dönemde büyük önem kazanıyor.  Peki, gün ışığı saatlerinin ve güneşte harcanan zamanın arttığı bu dönemlerde hangi besinler size nasıl fayda sağlar?  Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Gülşen Kadri,  yaz mevsiminde tüketilmesini önerdiği meyve ve sebzeleri seçti.

Karpuz ile cilt hücreleriniz güneş hasarlarından  korunur
Sıvı kaybının arttığı yaz mevsiminde karpuz tam bir hidrasyon kahramanı. %92 su içeriği ile sizi serinletir ve artan su ihtiyacınıza destek olur. Bir yaz bonusu olarak karpuz, içeriğindeki likopen sayesinde cilt hücrelerini güneş hasarlarından korur.

Kayısı ve şeftali yaz mevsiminin en güçlü destekleyicileri 
Taze veya kurutulmuş kayısı ve şeftali, güçlü bir besin lifi kaynağı. Şeftali bol miktarda C vitamini içerirken, hem şeftali hem de kayısı A vitamini ve güçlü bir antioksidan olan beta karoten içerikleri sayesinde bu mevsimin güçlü destekleyicileri.

Kalp sağlığınız için kabak tüketin 
Yaz ailesinin bir parçası olan kabak, kalp sağlığının ve kolestrolün düşürülmesinde rolü olan pektin lifini içeriyor.

Yeşil yapraklı salata tüketiminizi artırın
Bu aylarda cildiniz ve genel sağlığınız için salata tüketiminizi artırabilirsiniz. Özellikle taze çiğ ıspanağı ve kıvırcık lahanayı salatalarınıza ekleyin. Turuncu ve koyu yeşil yapraklı besinlerde bulunan ve vücudun vitamin A’ya dönüştürdüğü karotenoidler, cildi güneşe karşı hasarlardan korur. Bununla birlikte UV ışınlarına duyarlılığı azaltır, pul pul ve kuru cildi onarır, cildin zararlı ışınlara karşı savunmasını güçlendirirler.
Salatanızı ve menülerinizi yüksek karotenoid içerikli farklı besinler ekleyerek zenginleştirin. Havuç, kayısı, elma, karpuz, domates, pembe greyfurt, somon, süt, yumurta sarısı ve karnabahar gibi yüksek karotenoid içerikli besinlerle daha sağlıklı bir yemek menüsü hazırlayın.

Hastalık savaşçıları çilek ve yaban mersini
Çilek ve yaban mersini birçok meyve ve sebzede bulunan hastalık savaşçıları olan flavonoidlerden zenginler. Bu meyveler ciltteki kan akışını artırıyor ve ışığa karşı hassasiyeti azaltarak cildin görünümünü, yapısını ve dokusunu geliştiriyor. Yeni yapılan bir araştırma, yüksek flavonoid içeriğine sahip çilek ve yaban mersininin bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceklerini gösteriyor. Cildi zenginleştiren diğer flavonoid içerikli besinler ise: Muz, narenciye, brokoli, enginar, ceviz, antep fıstığı, kaju, dereotu, kekik.

Sıvı ihtiyacınız için sağlıklı bir alternatif: yeşil çay
Vücudun gerekli duyduğu su ihtiyacını karşılamak için su dışında daha farklı tatlar arıyorsanız cevabı yeşil çayda bulabilirsiniz. Yeşil çay, dışarıdaki sıcak havaya karşı su alımını tamamlamak için sağlıklı bir çözüm.

Çalışmalar, yeşil çayın kanser ve kalp rahatsızlığıyla mücadelede, kolestrolü düşürmede, metabolizmayı hızlandırmada etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca zihinsel becerilerin azaldığı demans hastalığı için de olumlu bir kaynak olarak gösteriliyor. Sıcak bir ayda sıcak bir içecek yudumlamak size göre değil ise yeşil çayınıza buz ekleyerek içmeyi deneyebilirsiniz. Çaydaki bu sıcaklık değişimi içeriğindeki besinsel faydalarına zarar vermez.

09 Tem 2020 - 13:45 - Sağlık

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