Suda boğulmalara karşı 7 ilk yardım önerisi

Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte serinlemek için deniz, havuz, nehir, göl gibi alanların tercih edilmesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle çocukların ve yüzme bilmeyenlerin önlem almadan bu sulara girmesi boğulma olaylarında artışa neden oluyor. Türkiye’de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayının yaşandığı boğulma vakalarında uygulanabilecek ilk yardım bilgisi hayat kurtarıcı olabiliyor. Doç. Dr. Fatih Büyükcam, suda boğulma olaylarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verdi.

Suni solunuma su içinde bile başlayabilirsiniz

Suda boğulmalarda, nefes borusunun kasılmasıyla akciğerlere su girmektedir. Boğulan kişiye ilk müdahale olarak suni solum ve kalp masajı yapılmalıdır. Saniyelerin bile önemli olduğu bu anlarda suni solunum su içinde de yapılabilmektedir. Ancak derin, boyu geçen sularda bu müdahale pek mümkün olmayacağı için boğulan kişi en hızlı şekilde kıyıya çekilmelidir.

Boğulma belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır;

• Nefes almada güçlük

• Gürültülü, hızlı ve derin solunum

• Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme

• Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma

• Genel sıkıntı hâli, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık

• Bayılma

Boğulmanın sık görülen nedenlerinden biri de alkol alımı sonrası suya girmek

Suyun içinde oyun oynarken farkında olmadan derin bölgelere gitmek ve dip akıntısına maruz kalarak ayakların altından kum çekilmesi suda boğulma sebepleri arasında en sık görülen nedenlerdir. Bunun yanında yüzme bilmeyenlerin suya girmesi de boğulmalarda önemli bir etkendir. Uzman eğitimi alarak yüzmeyi öğrenmeden suya girilmesi en önemli risk faktörleri arasındadır. Aynı şekilde yüzme bilinse dahi alkollü suya girmek de risk oluşturmaktadır ve ölümlü boğulmalarla sonuçlanan vakalarla sık karşılaşılmaktadır.

Çocuğunuzu gözünüzün önünden ayırmayın

Özellikle küçük çocuklar yüzme de bilseler, simidi ya da kollukları da olsa suyun içinde zaman geçirdikleri süre boyunca ebeveynlerinin gözetiminde olmalıdır. Aksi takdirde profesyonel eğitim alarak yüzme öğrenmiş çocuklar dahi suyun içinde karşılaştıkları bir problem karşısında panik yapabilmekte ve yüzmeyi denemeden çırpınarak kendini tehlikeye atabilmektedir.

Suda boğulma olayında hayat kurtaran 7 öneri

İlk yardım kurallarını iyi bilmek ve doğru uygulamak çoğu zaman hayat kurtarmaktadır. Suda boğulan birine karşı uygulanabilecek ilk yardım müdahaleleri şöyle sıralanmaktadır;

1. İlk etapta boğulma tehlikesi yaşayan kişiye can yeleği, can simidi gibi batmaz cisimler atın. Bu materyaller yoksa uzun sopa ve ip gibi araçlara tutunmasını sağlayarak kişiyi çekin.

2. Suda boğulan kişi karaya çıkarıldıktan sonra ilk yapılacak iş her zaman 112 yardım çağrısını yapmaktır. Diğer tüm kurtarıcı müdahaleler bu çağrı yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Müdahale sırasında profesyonel ekiplerin olay yerine gelmeleri önceliklidir.

3. Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp, sırt üstü yatırın. Soluk alıp verdiğini, nabzını kontrol edin, nabız ve solunum var ise hastaya kurtarma pozisyonuna alıp sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyin.

4. Kişi giyinik ise yakası ve kemerini gevşetin, takma dişi varsa çıkarın. Islak giysilerini çıkarıp battaniyeye sarın.

5. Eğer kurtarılan kişi soluk alıp vermiyor ve nabzı var ise hızla yardım çağrısı yaptıktan sonra ağızdan ağza yapay solunum yapın, soluk verdiği zaman kişinin başını yana çevirin ve bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın. Sonrasında kurtarma pozisyonu verin.

6.Yutulan suyun çıkarılması için iki eliyle hastanın karnının altından tutarak yukarı kaldırın. Bu şekilde hava yolundaki suların boşalmasına yardım edin.

7. Kurtarılan kişinin bilinci kapalı, soluk alıp vermiyor ve nabzı da yok ise sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken kişiye sırtüstü yatar pozisyonda kalp masajı uygulanmalıdır. Kalp masajı dakikada en az 100 defa yapılmalıdır. Yanınızda yardımcı yok ise her 30 kalp masajı sonrasında 2 defa ağızdan soluk verilmelidir. Kalp masajı sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar devam ettirilmelidir.

Denizde nasıl yüzülür?

Bazen hobi olarak, bazen spor, kimi zaman ise sadece eğlence amaçlı yapılan yüzme vücut için oldukça sağlıklıdır. Denizde yüzme konusunda bilgi sahibi değilseniz ve denizde nasıl yüzülür diye merak ediyorsanız size vereceğimiz önerilere göz atabilirsiniz.

Herhangi bir nesnenin bir eşyanın üzerinde durabilmesi için ağır olması gerekir. Ancak denizde durum tam tersidir. Kişi ne kadar ağır olursa olsun denizin tuzlu suyu kişiyi kaldırmaya yetecektir. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanmak istiyorsanız bir takım püf noktalarına dikkat etmeniz gerekir.

Suyun üzerinde nasıl durulur?

Ayaklarınız zeminden kesildiği andan itibaren telaşlanıyorsanız boyunuzu aşmayacak yerlerde yüzmelisiniz. Boyunuzu aşmayacak yerlerde yüzün ve ayaklarınızı yukarıya doğru kaldırın. Bisiklette pedal çevirirmiş gibi ayaklarınızı sürekli hareket ettirin. Bu sayede hem suyun üzerinde çok fazla kalmış olacaksınız hem de bir zaman sonra kendiliğinden suyun üzerinde durabildiğinizi fark edeceksiniz.

Denizde nasıl yüzülür?

Denizde yüzmek zannedildiği kadar zor bir durum değildir. Ve anlatılarak yapılmasının yanında uygularken öğretilmesi daha açıklayıcı olacaktır. Ancak belli tekniklerle ve belirli ipuçlarını yakalayarak yüzme işlemini daha basit hale getirebilirsiniz.

Yüzme öğrenmeden önce suya balıklama atlamak kesinlikle tercih edilmemesi gereken bir durumdur. Böyle yapılması halinde karşılaşacağınız ufak bir aksi durumda denizden soğumanıza ve korkmanıza neden olabilir.

Kendinizi devamlı suyun üzerinde tutmaya çalışın bu yüzme konusundaki en önemli husus olarak görülüyor. Suyun üzerinde kalmayı öğrendiğiniz zaman göreceksiniz ki siz yüzme işini başaracaksınız. İlerleme konusu ancak siz suyun üzerinde durmaya başladığınız zaman gerçekleştirilebilir. Normalde siz heyecan yapmadan kendinizi suyun üzerinde bırakırsanız suyun üstünde zaten durursunuz ancak çoğu kişi bu durumun farkında bile değildir.

Ancak yüzmeyi öğrenebilmek kadar yüzme teknikleri de oldukça önemlidir. Yüzme tekniklerini ne kadar iyi öğrenirseniz suyun içerisinde o kadar kıvrak ve estetik olursunuz.

İşte yüzme türleri ve teknikleri…

Sırt üstü yüzme

Sırt üstü yüzerken, belinize dikkat etmeniz gerekir. Belinizi dik olarak ayarlayıp parmak uçlarınızı gergin bir şekilde çırpmanız gerekir. Aynı zamanda kollarınızı geriye doğru atarken avuç içlerinizin açık olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Kelebek yüzme

Kelebek yüzme stili en zor yüzme stilleri arasında yer alır. Bu yüzme stilinde kolların ve bacakların belirli bir ahenk ve uyum içinde olmaları gerekir. Aynı zamanda kaslarında kullanıldığı yüzme stilidir.

Kurbağalama yüzme

Kurbağalama yüzme stilinde vücudun kaslarının yüzmeye karşı gelişmiş olması gerekir. Aksi taktirde su içinde ilerlemesi zor olacaktır. Kurbağalama yüzme stilinde kafa hariç komple vücut suyun içerisinde eller ve ayaklar sürekli hareket halindedir.