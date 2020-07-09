Eray bebek 1 yaşında

Kentin tanınmış isimlerinden Avukat Emin ve Melek Zeynep Andız çifti, bebekleri Eray’ın 1 yaşına girmesi vesilesiyle Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan Umuttepe Andız Villaları’nda doğum günü partisi düzenlediler. Eray’ın halası Melike Andız Gürbüz’ün ev sahipliği yaptığı partide Andız çiftini akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı. Eray bebek şaşkın bakışlar arasında ilk doğum gününü kutlarken davetlilerin ilgi odağı oldu.

“ERAYIMIZ BİZE NEŞE, HUZUR GETİRDİ”

Bebeklerinin sağlıklı bir şekilde büyüyüp 1 yılı geride bıraktığını söyleyen baba Emin Andız, “Erayımız dünyaya ilk geldiği günden itibaren evimize neşe, huzur getirdi. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin. Aileme ve dostlarıma da teşekkür ederim. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar” dedi. Anne Melek Zeynep Andız ise annelik duygusunun olağanüstü güzelliğinden bahsederek Eray’ın hayatlarına yepyeni bir heyecan kattığını ifade etti.