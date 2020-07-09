Ormanya, yaban hayvanlarına umut oluyor

Doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal, tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türünün cerrahi operasyonları dahil tüm tedavileri, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Son olarak Kandıra'da yaklaşık 1 ay önce yaralı halde bulunan yavru karaca da tedavi edilerek yaşama döndürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze teslim edilen ve tedavi süreci tamamlanan yavru karaca, Ormanya'da karacalar için ayrılan 40 dönümlük rehabilitasyon bölgesine salındı.
KARACA GÖZLEMLENMEYE DEVAM EDECEK
Ormanya Doğal Yaşam Parkı bölümlerinden Yaban Yaşam Alanı’na salınan Karaca, Ormanya Biyoloğu Sibel Süer tarafından her gün izlenerek kontrol edilecek. Alana alışması ve diğer karacalar ile uyumunun göz önünde bulundurulacağı bu süreçte Ormanya ekibi yakın takipte olacak. Yaban Hayatı ile ilgili önemli adımların atıldığı Ormanya’da, yeni bir proje daha hayata geçecek. Doğada popülasyonları azalan Karaca, Kızıl Geyik, Ceylan gibi yaban hayvanlarının çoğaltılması ve tekrar çevredeki yaban yaşam alanlarına salınması için çalışmalar başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.