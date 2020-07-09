Vega Bebek SPA Merkezi açıldı

Vega Klinik Özel Sağlık ve Danışma Merkezi sahibi Op. Dr. Burcu Çetinkaya, Gebze’de bebek SPA merkezini hizmete soktu. Vega Bebek SPA Merkezi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi No:24 K:3 Gebze adresinde hizmet veriyor.
SUDA DANS VE BEBEK MASAJI
Sadece 0-10 ay arası bebekler için hizmet sunacak olan Vega Baby SPA’da 2 hemşire, 1 masaj eğitmeni olmak üzere personel görev yapıyor. SPA merkezi haftanın 6 günü saat 10.00 ile 18.00 arası açık olacak. SPA merkezinde ‘Suda Dans’ uygulaması ve bebek masajı şeklinde 2 ayrı uygulamayla hizmet verilecek. Randevu sistemiyle misafirlerini kabul edecek olan merkezde tek seans ve paket program seçenekleri mevcut. Paket program kullanmak isteyenler indirimli olarak hizmetlerden yararlanabilecek.
İletişim: 0262 644 33 99
bilgi@vegaklinik.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.