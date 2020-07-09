AKP’de iki koltuk halen boş

11 Haziran’da AKP Genel Merkez’de görev verilmesi nedeniyle İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini bırakan Serpil Yılmaz’ın ardından 23 Haziran’da il kadın kolları başkanlığı için 4 isim genel merkeze mülakata çağrıldı. Mülakatın ardından Serpil Yılmaz kısa sürede başkanın belirleneceğini gazetemize açıklarken, halen daha herhangi bir isim duyurulmadı. Bir diğer yandan AKP il Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden yaş haddi dolayısıyla ayrılan Emre Kahraman’ın ardından 2 Temmuz’da 7 isim mülakat için Ankara’ya çağrıldı. İl Kadın Kolları Başkanlığı için 16 gün, İl Gençlik Kolları Başkanlığı için 1 hafta geçmesine rağmen henüz herhangi bir isim açıklanmazken, atamaların ne zaman yapılacağı merak ediliyor.