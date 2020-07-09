Engelli dernekleri yeni müdürleri tebrik etti

Kocaeli İl Engelli Meclisi ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan ve yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Sağlık Dairesi’ne atanan Ebubekir Ardıç, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet Köse’ye, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğüne atanan Sezer Ceyhan’a hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

DERNEK YÖNETİCİLERİ HAZIR BULUNDU

Ziyarette Kocaeli İl Engelli Meclisi ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, İzmit Şizofren Engelli Yakınları Derneği Başkanı Kamer Doğan Yılmaz, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergünes, Kandıra Tek Çatı Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Kaya, Kocaeli Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yıldız Uğurlu hazır bulundu. Başkan Doğan “Büyükşehir Belediyesi’nde bayrak değişimleri oldu. Sivil toplum örgütleri olarak işbirliklerine açığız. Yapılacak projelerde hep birlikte katkı vermeye hazırız” dedi.