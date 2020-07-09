Engelli dernekleri yeni müdürleri tebrik etti

Kocaeli İl Engelli Meclisi ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan ve yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Sağlık Dairesi’ne atanan Ebubekir Ardıç, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne atanan Mehmet Köse’ye, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğüne atanan Sezer Ceyhan’a hayırlı olsun ziyareti düzenledi.
DERNEK YÖNETİCİLERİ HAZIR BULUNDU
Ziyarette Kocaeli İl Engelli Meclisi ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ata Doğan, İzmit Şizofren Engelli Yakınları Derneği Başkanı Kamer Doğan Yılmaz, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergünes, Kandıra Tek Çatı Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Kaya, Kocaeli Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yıldız Uğurlu hazır bulundu. Başkan Doğan “Büyükşehir Belediyesi’nde bayrak değişimleri oldu. Sivil toplum örgütleri olarak işbirliklerine açığız. Yapılacak projelerde hep birlikte katkı vermeye hazırız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.