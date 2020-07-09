KTO’dan dijital dönüşüm projeleri

Körfez Ticaret Odası’nın temmuz ayı komite toplansı önceki gün yapıldı. Toplantıda KTO’nun üyelerine sağlayacağı dijital yeniliklerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 15 meslek komite üyesinin buluştuğu komite toplantılarında, üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlama, dijital pazarlama becerilerini geliştirme, ihracat ve yerel pazarlara erişimine katkı sağlama gibi konular görüşüldü.
EĞİTİMLER VERİLECEK
Körfez Ticaret Odası’nın üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için ön çalışmalarına başladığı proje için ilk aşamada üyelere e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimleri verilecek. KTO bu kapsamda e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimine dün başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.