KTO’dan dijital dönüşüm projeleri

Körfez Ticaret Odası’nın temmuz ayı komite toplansı önceki gün yapıldı. Toplantıda KTO’nun üyelerine sağlayacağı dijital yeniliklerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 15 meslek komite üyesinin buluştuğu komite toplantılarında, üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlama, dijital pazarlama becerilerini geliştirme, ihracat ve yerel pazarlara erişimine katkı sağlama gibi konular görüşüldü.

EĞİTİMLER VERİLECEK

Körfez Ticaret Odası’nın üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için ön çalışmalarına başladığı proje için ilk aşamada üyelere e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimleri verilecek. KTO bu kapsamda e-ticaret ve dijital dönüşüm eğitimine dün başladı.