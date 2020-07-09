SOCAR, kimya sektöründe ihracat şampiyonu oldu  

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2019 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, genel sıralamada ihracat şampiyonu oldu. 7 Temmuz Salı günü online olarak yapılan törende, ‘Mineral Yakıtlar’ ihracatında ise SOCAR Türkiye’nin iştiraklerinden SOCAR Dağıtım birincilik, STAR Rafineri ise ikincilik ödülü aldı.

DIJITAL TÖREN

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı ve kazanan şirketleri kutladığı etkinlikte, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Başkanı Adil Pelister’in yanı sıra ödül alan ihracatçı şirketlerin temsilcileri de hazır bulundu. Bu yıl beşinci kez düzenlenen ödül töreni, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ilk kez dijital olarak gerçekleştirildi.

EKONOMİYE KATKI

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan ödül töreninde konuşan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar, “Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 2019 yılında iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım’ın yaptığı toplam 3 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz” dedi,