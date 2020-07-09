Feci patlamadan ilk görüntüler

İzmi̇tli̇ - ÖZEL BİR İŞYERİNDEKİ PATLAYICILARIN İMHA EDİLMESİNE ASKERİ PERSONEL Mİ REFAKAT ETMESİ LAZIM.YOK HATIR İÇİNSE BU ŞEHİTLERİN HESABINI AİLELERİNE VE MİLLETE KİM VERECEK.MEVZUATTA BÖYLE BİR HÜKÜM VEYA KANUN VARMI.ASKERİ TESİS DEĞİL Kİ.