Birgül, yeniden Refah çözer

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Yaşar Birgül, Gebze’nin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Birgül, “Gebze ilçemizde tam teşekküllü yanık ünitesi hastanesi ve mikro cerrahi hastanelerinin olması gerekmektedir. Gebze’mizde en az üç deprem toplanma bölgesi ve deprem simülasyon merkezine çok acil bir şekilde kurulması lazım” dedi.

“DİĞER BÖLGE YOK SAYILIYOR”

Metro projesinin tek bölgeye hizmet vereceğini belirten Birgül, “Gebze şehirleşme noktasında yapılan metro inşaatı ile birlikte bir bölgeye ulaşım kolaylığı sağlanırken Metro çalışmasında Gebze tek taraflı Metro’ya kavuşuyor. Beylikbağı bölgesi, Tatlıkuyu, Arapçeşme, Sultan Orhan ve Kirazpınar Mahalleleri yok sayılıyor. Metro veya tramvay hattının mutlaka diğer bölgemize de ulaşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“TAŞOCAĞI FAALİYETLERİ SON BULMALI”

“TOKİ ve Emlak Konutun proje alanı ilan ettiği ve uyguladığı yer olan Kirazpınar Mahallesi birçok belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmaktadır. Kirazpınar’daki hafriyat döküm sahaları kapatılmalıdır. Taşocağının faaliyetlerine son verilmelidir. Tüm Gebze bölgesinde altyapı çalışmaları tekraren gözden geçirilmelidir. İSU su boru hatlarını bir an önce yenilemelidir” sözlerini kullandı.

“20 YILDIR ÇÖZEMEDİNİZ”

Birgül, “İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin su kesintisiyle dalga geçenlerin Gebze’nin bu sorunla çok sık karşılaştığını unutmaması gerekmekte ve gerekli tedbirleri hızlı bir şekilde ele almalıdır. Büyükşehir olma yolunda daha iyi ve hızlı hizmet almak tüm Gebzelilerin hakkıdır. Yukarıda belirtiğimiz sorunları 20 yıldır çözemediniz. Bunun için diyoruz ki Refah ile yaptık, Yeniden Refah ile biz yaparız. Gebze için biz varız” ifadelerine yer verdi.