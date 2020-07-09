Üç futbol sahasının zemini yenileniyor

Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa ve Şehitler Mahallerinde bulunan Niyazi Yıldız Parkı ve Kocatepe Vadi Parkı’nda bulunan futbol sahalarının çim zeminlerini yenilemişti, üç futbol sahasının daha zemini yenilemek için de çalışma başlattı. Gölcük Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında; Karaköprü Mahallesi Taşocağı Caddesi, Atatürk Mahallesi Şahinler Sitesi, Donanma Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunan futbol sahalarının zeminleri yenileniyor.

GENÇLER GÜVENLİ SAHALARDA SPOR YAPACAK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, etrafı çevrili, güvenli sahalarda oynayarak spor yapmalarını hedefliyoruz.Bu kapsamda; Piyalepaşa Mahallemizde bulunan Niyazi Yıldız Parkı ile Şehitler ve Piyalepaşa Mahallesi sınırında yer alan Kocatepe Vadi Parkı’ndaki futbol sahalarının zeminlerini yenilemiştik.Şimdi de; Karaköprü Mahallesi Taşocağı Caddesi, Atatürk Mahallesi Şahinler Sitesi, Donanma Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunan futbol sahalarının zeminlerinin yenilenmesi çalışmasına başladık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.