Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 Tem 2020 - 15:26- Spor G: 09 Tem 2020 - 15:28

Mustafa Polat: Bize yakışan aslanlar gibi mücadele etmektir !..

3. Lig 2. Grup’ta sezonu Kocaelispor’un ardından ikinci sırada sürdüren, TFF’nin skandal kararı ile de Play-Off maçı oynayacak olan Derincespor, ilk baraj maçını 20 Temmuz Pazartesi günü Karşıyaka ile Antalya’da oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

3. Lig 2. Grup’ta sezonu Kocaelispor’un ardından ikinci sırada sürdüren, TFF’nin skandal kararı ile de Play-Off maçı oynayacak olan Derincespor, ilk baraj maçını 20 Temmuz Pazartesi günü Karşıyaka ile Antalya’da oynayacak. Sarı Lacivertli ekibimiz bu maçı kazanırsa 28 Temmuz’da Turgutlu – Erok maçının galibi ile 2. Lig’e yükselme final maçında karşılaşacak. Derince ekibinin çalışkan sportif direktörü Mustafa Polat hem TFF’nin kararını hem de hazırlıklarla ile ilgili süreç hakkında açıklamalar yaptı.

SPORA AĞIR DARBE VURDU

Deneyimli spor adamı Mustafa Polat maçların oynanması ile ilgili görüşlerini en başından beri oynanması yönünde ifade ettiklerini ancak kararın çok geç alındığını belirterek şu şekilde konuştu: Tüm dünya kimsenin akla hayale gelmeyecek bir imtihandan geçiyor. Mart’tan beri çok değişik günlere şahit oluyoruz. Virüs illeti hepimizi olumsuz etkilediği gibi spora da ağır darbe vurdu.

ACEMİCE YAZILMIŞ BİR AÇIKLAMA

3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor’umuzun ardından ikinci sırada yer alıyorduk. Pandemi nedeni ile ligler ertelendi. Açıkçası ben maçların oynanmayacağını düşünüyordum. Çünkü TFF’nin bir önceki açıklamasında Play-Off’un oynanacağına dair hiçbir ibare yer almadı. Açıklama o kadar acemice yapılmıştı ki biz ve bizim gibi kulüplerin hemen hemen tamamı kamplarını yarıda kesti, antrenmanlarını bıraktı. Eğer o açıklamada “Play-Off düzeni ile ilgili karar verilecek” denilseydi asla çalışmalarımızı bırakmazdık.

KAFALAR ALLAK BULLAK OLDU

12 Haziran’da Süper Lig’in 19 Haziran’da da 1. Lig’in başlayacağını duyuran TFF, Haziran başında “26 Haziran’da 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’i kaldığı yerden başlatacağız” deseydi hiç kimse ağzını açamazdı. Ancak “18 Temmuz’da ligler oynanacak” denildi. Aradaki bu uzun bekleyiş kulüpleri hem maddi hem de manevi olarak yıprattı. Kısa bir süre önce tekrar maçların oynanmayacağı duyurulduğu için de kafalar allak bullak oldu.

NİHAYET KARAR VEREBİLDİLER

TFF, 2 ve 3. Lig’deki kulüplere “Oynamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz” sorusunu sordu. 79 kulüp istemediklerini belirtti. Biz ise oynamak istediğimizi ilk fırsattan beri ifade ettik ancak “Ya tüm takımlar oynasın, yani lig devam etsin ya da komple sona erdirilsin, tescil edilsin” dedik. Temmuz’un ikinci haftasında nihayet karar verebildiler. Geçtiğimiz hafta dağıttığımız futbolcularımızı çağırmak zorunda kaldık. Madem Play-Off kararı alacaklardı bunu bir önceki açıklamasında neden ifade etmediler, bizleri de iki arada bir derede bıraktılar.

ELENENLERE ÇOK YAZIK OLACAK

20 Temmuz’da bu kulübün en önemli maçı oynanacak. Yani ben 10 gün çalışıp kader maçıma çıkacağım. Hak mu bu şimdi? Bu dediklerim sadece Derince için söylediğim şeyler değil. Play-Off oynayacak olan kulüplerin tamamı için geçerli. Elenen kulüplere kesinlikle çok yazık olacak. Böyle bir karar acizliği olamaz. Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisinin bir karar için bu kadar zorlanmasına şaşırdık kaldık. En baştan al kararını, insanların da ağzını sustur! Olmadı, yapamadılar!

BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK

Futbolcularımızı 2 kez gönderdik, çağırdık. Haklarını helal etsinler. Bülent Baturman hocamız kuşkusuz çok daha iyi bilir ancak 11 günlük antrenmanın ardından yüksek performansa dayalı bir müsabakaya çıkılacak olunması futbol adına büyük bir talihsizliktir. Tam ritmimizi bulduğumuz anda bir önceki açıklamanın talihsizliği nedeni ile takımı dağıtmak zorunda kalmamız, geçen süreçte futbolcularımızın depolarını azaltmaları bizi kesinlikle zorlayacaktır. Direkt çıkan kulüpler önümüzdeki sezonun antrenmanlarına başlarken Play-Off oynayan takım mevcut sezonun maçlarına çıkıyor. Bu olay başka bir ülkede olmaz!

CANIMIZ SIKKIN

Belediye Derincespor olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp, en rasyonel şekilde çalışıp Karşıyaka maçımıza çıkacağız ve daha önce olduğu gibi 20 Temmuz’daki maçta da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Bize yakışan bunda sonra susup işimizi yapmaktır. Canımız tabii ki sıkkın ama karar verildi bir kere. İnanıyorum ki Kocaelispor’dan sonra Belediye Derincespor’umuz da 2. Lig’e çıkacaktır. Kocaelispor’u analarının ak sütü gibi helalinden elde ettikleri şampiyonluktan ötürü kutluyorum.

09 Tem 2020 - 15:26 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Üç futbol sahasının zemini yenileniyor mask
Üç futbol sahasının zemini yenileniyor
Özgür Subaşı'dan Ali Düşmez'e tam destek mask
Özgür Subaşı'dan Ali Düşmez'e tam destek
Pehlivanın gözü kulağı Bilim Kurulu’nda !.. mask
Pehlivanın gözü kulağı Bilim Kurulu’nda !..
Karadaş, Kahraman’a destek çıktı mask
Karadaş, Kahraman’a destek çıktı
Mücahit Sak: Bir Gebzeli olarak kıskandım!.. mask
Mücahit Sak: Bir Gebzeli olarak kıskandım!..
Engin Yaşar’dan duygusal açıklama mask
Engin Yaşar’dan duygusal açıklama
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bölümünü etkileyecek mask
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bölümünü etkileyecek
Genç mühendis ölü bulundu! mask
Genç mühendis ölü bulundu!
Tartıştığı genç tarafından yere itilip hayatını kaybetti! mask
Tartıştığı genç tarafından yere itilip hayatını kaybetti!
Kocaeli'de asker uğurlamak yasaklandı mask
Kocaeli'de asker uğurlamak yasaklandı
Roman vatandaşlara prefabrik ev desteği mask
Roman vatandaşlara prefabrik ev desteği
Eski Perşembe Pazarı otoparkı 16 Temmuz itibariyle paralı! mask
Eski Perşembe Pazarı otoparkı 16 Temmuz itibariyle paralı!

GALERİ

Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi mask
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın mask
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü mask
Dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi mask
Patlamanın şiddeti gözler önüne serildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL