Mustafa Polat: Bize yakışan aslanlar gibi mücadele etmektir !..

3. Lig 2. Grup’ta sezonu Kocaelispor’un ardından ikinci sırada sürdüren, TFF’nin skandal kararı ile de Play-Off maçı oynayacak olan Derincespor, ilk baraj maçını 20 Temmuz Pazartesi günü Karşıyaka ile Antalya’da oynayacak. Sarı Lacivertli ekibimiz bu maçı kazanırsa 28 Temmuz’da Turgutlu – Erok maçının galibi ile 2. Lig’e yükselme final maçında karşılaşacak. Derince ekibinin çalışkan sportif direktörü Mustafa Polat hem TFF’nin kararını hem de hazırlıklarla ile ilgili süreç hakkında açıklamalar yaptı.

SPORA AĞIR DARBE VURDU

Deneyimli spor adamı Mustafa Polat maçların oynanması ile ilgili görüşlerini en başından beri oynanması yönünde ifade ettiklerini ancak kararın çok geç alındığını belirterek şu şekilde konuştu: Tüm dünya kimsenin akla hayale gelmeyecek bir imtihandan geçiyor. Mart’tan beri çok değişik günlere şahit oluyoruz. Virüs illeti hepimizi olumsuz etkilediği gibi spora da ağır darbe vurdu.

ACEMİCE YAZILMIŞ BİR AÇIKLAMA

3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor’umuzun ardından ikinci sırada yer alıyorduk. Pandemi nedeni ile ligler ertelendi. Açıkçası ben maçların oynanmayacağını düşünüyordum. Çünkü TFF’nin bir önceki açıklamasında Play-Off’un oynanacağına dair hiçbir ibare yer almadı. Açıklama o kadar acemice yapılmıştı ki biz ve bizim gibi kulüplerin hemen hemen tamamı kamplarını yarıda kesti, antrenmanlarını bıraktı. Eğer o açıklamada “Play-Off düzeni ile ilgili karar verilecek” denilseydi asla çalışmalarımızı bırakmazdık.

KAFALAR ALLAK BULLAK OLDU

12 Haziran’da Süper Lig’in 19 Haziran’da da 1. Lig’in başlayacağını duyuran TFF, Haziran başında “26 Haziran’da 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’i kaldığı yerden başlatacağız” deseydi hiç kimse ağzını açamazdı. Ancak “18 Temmuz’da ligler oynanacak” denildi. Aradaki bu uzun bekleyiş kulüpleri hem maddi hem de manevi olarak yıprattı. Kısa bir süre önce tekrar maçların oynanmayacağı duyurulduğu için de kafalar allak bullak oldu.

NİHAYET KARAR VEREBİLDİLER

TFF, 2 ve 3. Lig’deki kulüplere “Oynamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz” sorusunu sordu. 79 kulüp istemediklerini belirtti. Biz ise oynamak istediğimizi ilk fırsattan beri ifade ettik ancak “Ya tüm takımlar oynasın, yani lig devam etsin ya da komple sona erdirilsin, tescil edilsin” dedik. Temmuz’un ikinci haftasında nihayet karar verebildiler. Geçtiğimiz hafta dağıttığımız futbolcularımızı çağırmak zorunda kaldık. Madem Play-Off kararı alacaklardı bunu bir önceki açıklamasında neden ifade etmediler, bizleri de iki arada bir derede bıraktılar.

ELENENLERE ÇOK YAZIK OLACAK

20 Temmuz’da bu kulübün en önemli maçı oynanacak. Yani ben 10 gün çalışıp kader maçıma çıkacağım. Hak mu bu şimdi? Bu dediklerim sadece Derince için söylediğim şeyler değil. Play-Off oynayacak olan kulüplerin tamamı için geçerli. Elenen kulüplere kesinlikle çok yazık olacak. Böyle bir karar acizliği olamaz. Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisinin bir karar için bu kadar zorlanmasına şaşırdık kaldık. En baştan al kararını, insanların da ağzını sustur! Olmadı, yapamadılar!

BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK

Futbolcularımızı 2 kez gönderdik, çağırdık. Haklarını helal etsinler. Bülent Baturman hocamız kuşkusuz çok daha iyi bilir ancak 11 günlük antrenmanın ardından yüksek performansa dayalı bir müsabakaya çıkılacak olunması futbol adına büyük bir talihsizliktir. Tam ritmimizi bulduğumuz anda bir önceki açıklamanın talihsizliği nedeni ile takımı dağıtmak zorunda kalmamız, geçen süreçte futbolcularımızın depolarını azaltmaları bizi kesinlikle zorlayacaktır. Direkt çıkan kulüpler önümüzdeki sezonun antrenmanlarına başlarken Play-Off oynayan takım mevcut sezonun maçlarına çıkıyor. Bu olay başka bir ülkede olmaz!

CANIMIZ SIKKIN

Belediye Derincespor olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp, en rasyonel şekilde çalışıp Karşıyaka maçımıza çıkacağız ve daha önce olduğu gibi 20 Temmuz’daki maçta da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Bize yakışan bunda sonra susup işimizi yapmaktır. Canımız tabii ki sıkkın ama karar verildi bir kere. İnanıyorum ki Kocaelispor’dan sonra Belediye Derincespor’umuz da 2. Lig’e çıkacaktır. Kocaelispor’u analarının ak sütü gibi helalinden elde ettikleri şampiyonluktan ötürü kutluyorum.