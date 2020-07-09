Çocuk üniversitesi öğrencilere kapılarını açıyor

Kamuoyuna duyurulduğu günden itibaren büyük bir heyecan yaratan, merakla beklenen ve İzmit Orhan Mahallesi Devran Caddesi No:10/1 Bağçeşme adresinde Kocaeli’nin ilk ve tek 3-6 yaş Özel BİL Çocuk Üniversitesi yeni modeli, geliştirilmiş alt yapısı ve eğitim sistemi ile oluşturulan profesyonel eğitim kadrosu ve yönetim anlayışı ile Kocaeli halkına kapılarını açıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile BİL Holding/BİL Koleji’ne ait Özel İzmit BİL Çocuk Üniversitesi, fiziki yapısı, atölyeleri, bahçe yaşam alanları ve özgün eğitim modeli ile 3-6 yaş arası öğrencilere eğitim verecek.

AKSİYON PLANLARI MASAYA YATIRILDI

Okul öncesi eğitiminde inovatif bir eğitim sunmaya hazırlanan Özel BİL Çocuk Üniversitesi Kurucusu Tuğba Hülür, İzmit Bil Çocuk Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi temsilcileri Özlem Taşpınar ve Melek Özdemir’in yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi/Bil Holding adına; Marmara BİL Eğitim Kurumları Başkanı Tolga Havuç’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda aksiyon planları masaya yatırılarak yeni dönem öğrenci okul kayıtları başlatıldığı duyuruldu.

“HER ÇOCUĞUN RENGİ VE SESİ ÖZELDİR”

Özel İzmit Bil Çocuk Üniversitesi Kurucusu ve ilimizin başarılı eğitim yöneticilerinden olan Tuğba Hülür, “Çocukları erken yaşta bilimle ve sanatla tanıştıran, üniversite kavramlarını onlarda somutlaştıran, onların daha etkili ve yaratıcı düşünebilmelerine katkı sağlayan, yaparak yaşayarak öğrenerek sadece bilen değil uygulayan olmalarına destek veren çocuk üniversitelerinde her çocuğun rengi ve sesi özeldir. Program kapsamında akademisyenler, deneyimlerini en eğlenceli haliyle aktararak çocuklara rehberlik eder, çocuklarda bilim ve sanata karşı merak uyandırırlar ve yapacakları uygulamalarla bu merakın performansa dönüşmesiyle sonuçlanması hedeflenmektedir” dedi.

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