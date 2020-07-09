Tebrikler kardeş Denizli Horozkent!

Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün kardeş kulübü Denizli Horozkent, TFF ve Kadın Kulüpler Birliği’nin açıklamasının ardından 2. Lig’e çıktı. KKFK’nın başarılı teknik adam Hasan Alemdar “Dost ve kardeş kulübümüz Denizli Horozkent’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
KARABUĞA: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN
Denizli ekibinin başarılı ve kadın futbolcu emekçisi başkanı Kamil Karabuğa şampiyonluk açıklamasında şunları söyledi: Şampiyonluğumuz Denizli ilimize ve camiamıza hayırlı olsun. Kurulduğumuz yıldan beri hep kıl payı kaçırdığımız 2.Lig hedefimizi bu yıl gerçekleştirdik.
Şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan sporcu kızlarımıza,teknik ekibimize ve her zaman yanımızda olan sporcu ailelerimize çok teşekkür ederim.
TEŞEKKÜR ETTİ
Desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a, Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan'a, Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye,Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ahmet İbanoğlu'na, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımız Feyyaz Ceşen'e, Denizlispor Kulübü Başkanı Sayın Ali Çetin'e sağlık sponsorumuz Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim kurulu Başkanı Op.Dr. Murat Çelik vekızlarımızın rahat ve güvenli şekilde antrenman yapmalarını sağlayan saha görevlilerimiz Ömer Çimen ile Ersin Cengiz’e şükranlarımı sunarım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.