Dinçel: Bizi hedefe taşıyan futbolcularla anlaşacağız

Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde sezon öncesi çalışmalarına devam eden Teknik Direktör Selahaddin Dinçel özellikle dış transfer konusunda çok titiz olmaları gerektiğini belirtti. Dinçel yeni sezonda da Kocaelispor ile devam edeceği için mutlu olduğu ifade etti ve şu şekilde konuştu: Bu sezon hep birlikte şampiyonluk yaşadık. Yönetim kurulumuz ve camiamız bize inandı. Hayırlı olsun. Açıkçası vicdanen çok rahatız.

2. LİG İLE İLGİLİ BİR SIKINTI YAŞAMAM

Afyon, Balıkesir, Menemen ve Turgutlu takımlarında ikinci ligde görev yaptım. Lig ile ilgili bir sorun yaşamayacağım. Gündemimizde kutlamalar var. Hafta sonunda fazlası ile hak ettiğimiz şampiyonluğu bir aksilik olmazsa kutlayacağız. İç transferle ilgili, sezon içindeki performansa bağlı değerlendirmeler yapıyoruz. Bu konusu birkaç gün içinde netleşecek.

HATA LÜKSÜMÜZ YOK

Dış transfer politikamız ise şu. Kocaelispor’u ikinci ligde mutlak hedefe götürecek futbolcularla anlaşacağız. Tabii ki çok özel isimler geliyor. Teknik adam olarak rapor vereceğim ama transfer komitemiz nihai kararı verecek. Kesinlikle hata yapma lüksümüz yok. Çok titiz bir çalışma yapıp en doğru kararı vereceğiz. Futbolcuların Kocaelispor’a karşı sempatisi var ama hiçbir futbolcu da “Beni alın” demez.

KAMPIMIZ KARTEPE’DE OLACAK

Tabii ki sezon için bir takvim belirledik. 5 ya da 12 Eylül’de liglerin başlaması söz konusu. Bizler de sezon öncesi toplanma planlamamızı Temmuz’un 3. haftası gibi düşünüyoruz. 18 Temmuz Cumartesi ideal gibi duruyor. Kamp için Bolu’yu düşünmüyoruz. Kocaelispor kulübü kendi şehrinde kamp yapmalı ve bu nedenle de Kartepe’de kamp yapacağız. Zaten Kartepe’de 7 takımla kampım var. Kartepe’den hep memnun kalmışımdır.