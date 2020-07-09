Çayırova: İktidar yine kendisiyle çelişti

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Ekonomik İşler Birim Başkanı Resul Açıkgöz, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, kamuoyunun bildiği üzere İstanbul Şehir Üniversitesi 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. İktidar yine kendisiyle çelişerek kendi iradesiyle açmış olduğu üniversiteyi 10 yıl sonra tekrardan kendi iradesi ile kapatmış oldu” dedi.

“SİYASİ ÇEKİŞMELERE ALET EDİLEREK KAPATILDI”

“Ne yazık ki üniversitenin gösterdiği başarıları, akademisyenlerinin üniversitenin kapatılmaması yönündeki çağrıları ve öğrencilerinin ‘Tercih ettiğimiz okuldan mezun olmak istiyoruz’ yönündeki istekleri dikkate alınmamış ve 21. yüzyılda bir üniversite siyasi çekişmelere alet edilerek kapatılmıştır. Maalesef ki iktidar yine, bilimin ve hür düşüncenin merkezi olması gereken eğitim kurumlarını ideolojik çerçevenin içinde tutmuş ve zarara uğrayan ülkemiz olmuştur. 28 Şubat sürecinin mağduru biz milli görüşçülerin iktidarında üniversiteleri olması gerektiği gibi bilimin ve hür düşüncenin merkezi olacak şekilde yeniden dizayn edeceğiz” şeklinde konuştu.