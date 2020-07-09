TFF’nin bu yönetimi işi hiç mi hiç bilmiyor

Federasyon, Kocaelispor’un da aralarında yer aldığı 2 ve 3. lig ile Bölgesel Amatör Lig’deki grup liderlerini direkt üst lige çıkardı, 2 ile 5. sıradaki kulüplerin play-off oynamasına karar verdi, düşmesi kesinleşen kulüpleri ise düşürdü. TFF’ye isyan var. Bugüne kadar karar veremeyen, süreci eline yüzüne bulaştıran TFF yönetimi ne kadar beceri sorunu yaşadığını da ortaya koydu. Antrenmanlarını bırakan kulüpler futbolcularını tatilden, yaşadıkları şehirlerden çağırdı. Bu kulüplerin 20 Temmuz’daki maça nasıl hazırlanacakları merak konusu!

TOPLANTIDA KULÜPLERİMİZİ İLGİLENDİREN ŞU KARARLAR ALINDI

1 - 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

2 - TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 2. Lig'e terfi etmiştir.

3 - TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 2. Grup'tan Belediye Derincespor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka takımları Play-off oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.

4- Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi etti.