Basiretsiz ve adalet yoksunu karaktersiz insanlar!

TFF’nin 2. Lig, 3. Lig ve BAL ile ilgili kararını sert bir dille eleştiren kulüplerinden birisi de Edirnespor oldu. Temsilcilerimiz Başiskele Doğantepe ve Karamürselspor’un da yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 3. Lig’e çıkan Arnavutköy Belediyespor’un 1 puan gerisinde (41) yer alan Trakya ekibinin başkanı Savaş Üner, TFF'yi çok sert bir dille eleştirdi

BUNU KİM YAPAR?..

Üner açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Almış oldukları kararla daha önce de gasp ettikleri haklarımızı bir kez daha elimizden aldılar.2. Lig ve 3. Lig’de iddialı olanlara play-off oynatır, düşme potasındakileri düşürmez. Bunu kim yapar? Hak bilmeyen, adalet duygusu olmayan, karaktersiz insanlar yapar.

BAL’A SAYGI HER ZAMANKİ GİBİ YOK

Çok değil daha geçen sene grubumuzda liderken, 3 hafta kala 5 puan geride olan Modafen FK şampiyon oldu. Bu sene ligin bitmesine daha 4 hafta var ve 1 puan gerideyiz. (1 puan gerideyiz ancak son hafta pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanan maçta mağlup olarak liderliği 8 hafta sonra kaybettik). Ama TFF denen adaletsiz kurum için bunların bir önemi yok belli. Bölgesel Amatör Lig’e bir saygı her zaman olduğu gibi yine göremedik.

İĞRENÇ BİR LİG

Gasp ettikleri hakkımız için devletimizin resmî kurumlarına ve sonucu olmasa da kepazeliklerinin tüm dünyada bilinmesi adına UEFA’ya da şikayet dilekçemizi ileteceğiz. Bu kararlarını değiştirmezler ise yıllardır 1 kere dahi düşmeden geride bıraktığımız bu iğrenç Bölgesel Amatör Ligi’ne seneye katılmamaya karar verebiliriz.