Sezona Kocaelispor’da başlayan, 9. haftada oynanan ve 1-0 kaybedilen Karşıyaka maçının ardından istifa eden Engin Korukır, 3. Lig 3. Grup’ta lider pozisyonda bulunan Serik Belediyespor ile anlaşmıştı. Korukır, Serik ekibi ile çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. TFF’nin son açıklamasının ardından 2. Lig’e alınan Antalya ekibinde teknik adam Korukır “Çok mutluyum. Çok daha nice şampiyonluklara doğru” dedi ve Kocaelispor’u da şampiyonluğundan ötürü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.