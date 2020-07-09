Sezona Kocaelispor’da başlayan, 9. haftada oynanan ve 1-0 kaybedilen Karşıyaka maçının ardından istifa eden Engin Korukır, 3. Lig 3. Grup’ta lider pozisyonda bulunan Serik Belediyespor ile anlaşmıştı. Korukır, Serik ekibi ile çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. TFF’nin son açıklamasının ardından 2. Lig’e alınan Antalya ekibinde teknik adam Korukır “Çok mutluyum. Çok daha nice şampiyonluklara doğru” dedi ve Kocaelispor’u da şampiyonluğundan ötürü kutladı.