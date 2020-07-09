Önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Kocaelispor’dan, kentlisi, kardeş kulübü Belediye Derincespor’a başarı dileği geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “2.Lig'de beraber olmak dileğiyle. Belediye Derincespor'a başarılar dileriz” ifadesine yer verildi. Belediye Derincespor ise abisi Kocaelispor’u özel olarak hazırladığı video ile kutlamıştı.