Ergun Ortakcı’nın BAL’da şampiyon yaptığı Kocaelispor’un değişmez futbolcularından Muhammed Emin Gül, İstanbul kulüplerinden Arnavutköy Belediyespor forması ile de bu sezon şampiyonluk mutluluğu yaşadı. BAL 11. Grup’ta mücadele eden ve Edirnespor’un 1 puan önünde 42 puanla üst lige adını yazdıran Arnavutköy’ün deneyimli stoperi “Arnavutköy Belediyespor3. Lig’de! Rabbime şükürler olsun. Söz verdik, inandık, hiç pes etmedik ve başardık. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu başarı hepinizin. Şimdi doya doya kutlama zamanı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.