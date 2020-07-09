KTO’dan Yeni Valiye Ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, meclis divanı ve kadın girişimciler icra kurulu üyeleri ile yeni Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÖZTÜRK BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyarete KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kırcı, Hamza Küpeli, Mehmet Gümüş, Fatih Uykun,Meclis Divan Katibi Kutlu Soner Kayalı, KTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri Fatoş Durak ve Ayşe Hacet Aşar ve Oda Genel Sekreteri Berat Nas katılım sağlarken‘’Ziyarette konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk yeni Vali Yavuz’a oda çalışmaları ile ilgili bilgiler verirken Vali Yavuz’a yeni görevinde başarılar diledi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Vali Yavuz ‘’bu kente sizler ile birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyacağım’’ dedi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimin ardından son buldu.