İcra dairesinde virüs paniği!

Kocaeli'de normalleşme süreci ile birlikte yeniden çalışmaya başlayan İcra dairelerinde iddiaya göre ilk vaka haberi de geldi. Kocaeli 8. İcra Dairesi mali işler bürosunda görevli bir memurda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs tespit edilen memuru tedavi altına alınırken, büroda grevli 10 kişi karantinaya alındı. Koronavirüs sebebiyle Kocaeli 8. İcra Dairesi mali işler bürosu kapatıldı.