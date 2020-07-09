Zabıtadan esnafa karanfil

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent esnafıyla iletişimi daha güçlü tutmak adına koronavirüs kısıtlamaları sonrasında yeni yeni iş yapmaya başlayan kent esnafını ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğü görevine yeni atanan Ümit Fındık ile birlikte zabıta ekipleri esnafa karanfil dağıtırken memnuniyet değerlendirme sorularının yer aldığı Zabıta Müdürlüğü Hizmet Değerlendirme Anketi sunuldu. Bu anketle birlikte esnafın gözünden istek, talep ve şikâyetler değerlendirerek bu yönde çalışmalar sağlanacak.
“BİZ SİZİN DOSTUNUZUZ”
Esnaflara yaptığı ziyarette konuşan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, “Biz sizin için buradayız. Esnafımızın her daim yanında olarak onların istek, talep ve şikâyetlerini anında değerlendirerek çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizim için her şeyden önemli olan şey esnafımızın mutluluğudur. Biz sizin dostunuzuz” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Kaldırımı çitosla dondurma dolabı ile kapatan bir esnafa hayırlı işler dileyip yanındayız diyen garip bir Müdür daha kime ne diyecek.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.