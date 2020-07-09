Başkan Hürriyet'ten Alikahyalı çocuklara park müjdesi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi’nde asfalt yenilenmesi için çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmalarını incelemek ve bilgi almak üzere bölgeyi ziyaret eden Başkan Hürriyet’i mahalleli karşıladı. Bölge halkının talep ve sorunlarını dinleyerek çözüme ulaşılması konusunda adımların atılacağını belirten Başkan Hürriyet, kendisini coşkuyla karşılayan çocukların isteklerini de geri çevirmedi.

ÇOCUKLARI DİNLEDİ

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına yaz sezonunda hız vererek aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışmaların olduğu alanda ziyaret eden Başkan Hürriyet ve teknik ekibi süreç hakkında görevli personelden bilgi aldı. Alikahya’da Başkan Hürriyet’i ebeveynleri ile birlikte coşkuyla karşılayan çocuklar Fatma Ablalarına güvenle oyun oynayabilecekleri park isteklerini dile getirdiler. Çocukları kırmayarak her birini dinleyen Başkan Hürriyet, bölgeyi inceleyeceklerini ve uygun bir yer bulunduğu takdirde park isteklerini yerine getireceklerini ifade etti.