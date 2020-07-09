Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk oluyor

Kadir Şi̇ri̇n - Hakan abi Sakarya'da görev yaptığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire başkanlığı yapan İbrahim Aktürk'ü çok yakından tanıyan biriyim. İşinde çok eğil bir insandır. Karakteri, adamlığı ve işine gösterdiği özen takdire şahandır. Kocaeli için hayırlı olsun. İbrahim Aktürk ile Kocaeli spor branşlarında altın çağını yaşayacaktır. Açığa alınması ile ilgili öğrenmek istediğin bir şey olursa bana ulaşabilirsin. Selamlar.