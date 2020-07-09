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09 Tem 2020 - 16:40- Spor G: 09 Tem 2020 - 16:51

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sakaryalı İbrahim Aktürk oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Aktürk, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü oluyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yazılı bir açıklamayla Aktürk’ü açığa almıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden nakil olarak gelen Resul Narin ise vekaleten Sakarya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilmişti. Sağlam kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın da referansıyla, Aktürk’ün Kocaeli Gençlik ve Spor İl müdürü olacağı öğrenildi. Bir süre önce 10 yıldır görev yapan Muzaffer Çintimar, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü olmuştu.

09 Tem 2020 - 16:40 - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kadir Şi̇ri̇n - Hakan abi Sakarya'da görev yaptığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire başkanlığı yapan İbrahim Aktürk'ü çok yakından tanıyan biriyim. İşinde çok eğil bir insandır. Karakteri, adamlığı ve işine gösterdiği özen takdire şahandır. Kocaeli için hayırlı olsun. İbrahim Aktürk ile Kocaeli spor branşlarında altın çağını yaşayacaktır. Açığa alınması ile ilgili öğrenmek istediğin bir şey olursa bana ulaşabilirsin. Selamlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Temmuz 16:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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