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09 Tem 2020 - 16:51- Gündem G: 09 Tem 2020 - 16:53

Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya, köşe yazısında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci Nagehan Alçı'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda Nagehan Alçı'nın "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.
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İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Hakim Hakkı Yalçınkaya, köşe yazısında kendisine hakaret eden gazeteci Negehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı’nın “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

“HRANT DİNK’İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU” İDDİASI

Hakim Yalçınkaya’nın şikayet dilekçesinde, Alçı’nın yazısında Hrant Dink’in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, “Hrant Dink’i ölüme götüren veya ölümüne neden olan kararı yazmış değilim. Hrant Dink’in öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordum” dedi.

Hakim Yalçınkaya, Negahan Alçı’nın bu yazısıyla kendisinin hedef gösterildiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

İddianamede Nagehan Alçı’nın 15 Haziran 2018’deki köşe yazısına da yer verildi. Alçı’nın yazısında, ”Maalesef bugün hâlâ birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir’deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi’nde hâlâ Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor.

Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar” dediği aktarıldı.

“DÜŞÜNCEMİ AÇIKLADIM”

İddiaya konu yazının kendisi tarafından yazıldığını belirten Nagehan Alçı ifadesinde, şunları söyledi: “Hrant Dink’i ölüme götüren, ‘Türklüğü aşağılamak’ suçundan yargılandığı davanın hakimlerinden biri. Dink’in öldürülmesinden sonra Agos Gazetesi yazı işleri müdürü Arat Dink ve imtiyaz sahibi Serkiz Seropyan’ın yine aynı maddeden yargılandığı davaya da baktı.

Dink ve Seropyan’a hapis cezası verdi. Bununla ilgili haberler basit bir Google taraması ile görülebilir. O dönem Hrant Dink’in adliyede nasıl şeytanlaştırılmaya çalışıldığını, büyük bir kara propagandanın ortasına oturtulduğunu hem gazeteci hem de vatandaş olarak izlemiştim. O süreç ile ilgili somut gerçeklere dayanarak kanaatimi açıkladım. Bu bir düşünce açıklamasıdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

2 YIL 4 AY HAPİS İSTENDİ 

Şüphelinin ifadelerinin müştekinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğunun belirtildiği iddianamede, “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Nagehan Alçı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.(Sözcü)

09 Tem 2020 - 16:51 - Gündem

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